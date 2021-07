Tolv strake høgsommardagar i Noreg – like mange som i heile juli i fjor

innenriks

– Trøndelag og Finnmark er blant stadene som har hatt flest slike dagar, skriv Meteorologene på Twitter.

– Finnmark hadde det veldig varmt førre helg. Dei har hatt den høgaste temperaturen i landet til no med 34 grader i Banak ved Lakselv i Porsanger kommune, utdjupar vakthavande meteorolog Magnus Ovhed til NTB.

– I Trøndelag var det varmare i starten av månaden, før den varme lufta bevega seg nordover.

Ikkje ekstremt

For at ein dag skal kunne reknast som høgsommardag i Noreg, må makstemperaturen minst ein stad i landet vere over 25 grader. Det er altså ikkje nokon forskjell om det er eitt eller hundre stader som når 25 grader.

– Vi har nådd like mange dagar som i fjor, men korleis ligg vi an samanlikna med tidlegare år?

– Det var nok på den låge sida i fjor og på den høge sida i år. Eg tør ikkje seie at det er ekstremt, men det er litt uvanleg, seier Ovhed.

Ustødig i nord – best i aust

Men utsiktene tyder på at det varme vêret er over for dei som bur, eller ferierer, nord i landet, ifølgje meteorologen.

– Det blir ustødig vêr i nord med vind frå havet. Det blir svalare og ganske mange periodar med regn, seier meteorologen.

Mykje tyder likevel på at vi framleis vil få høgsommardagar i vekene som kjem.

– Austlandet kan få meir opphald, sjølv om det òg blir noko regn. Her kan det sikkert bli mange dagar med over 25 grader denne veka, seier Ovhed.

– I vest blir det litt midt imellom. Det blir av og på. Vi får inn ein del nedbør frå vest, men det blir ganske lange periodar med sol. Men ikkje like bra som på Austlandet, seier han.

