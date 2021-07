Oslofolk et mest tomat, men er minst opptekne av om dei er norske

innenriks

Det kjem fram i ei undersøking Norstat har utført for Opplysningskontoret for frukt og grønt.

I alt i befolkninga er det berre 11 prosent som ikkje har ete ein tomat det siste halvåret. Eldre er generelt mykje flinkare til å bruke tomat i kosthaldet enn yngre, og blant dei over 60 år er det berre 3 prosent som ikkje har ete tomat dei siste seks månadene.

Medan 40 prosent på landsbasis er opptekne av at tomatane er norskproduserte, har oslofolk litt å «ketsjup» her. Berre éin av tre i hovudstaden oppgir at dei er opptekne av å kjøpe norske tomatar.

(©NPK)