20-åring dømd til fem års fengsel for valdtekter av barn

innenriks

Mannen frå Trøndelag er i tillegg dømd for å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år, eller fått eit barn under 14 år til å utføre handlingar som svarer til seksuell omgang med seg sjølv ved to høve.

Forholda skjedde i perioden mellom 2017 og 2020. Mannen tilstod alle forholda i retten, men understreka i forklaringa si at det hadde vore fråvær av tvang.

Dette la òg forsvararen hans, Jorunn Løvseth, til grunn då ho bad om at klienten skulle dømmast til mildast mogleg straff. I tillegg meinte ho at aktor ikkje hadde teke tilstrekkeleg omsyn til jamlikskap i alder, at det vart nytta prevensjon, og at det ikkje vart teke nok omsyn til erkjenninga til tiltalte.

Retten tok ikkje omsyn til dette og sa seg heller samde med aktor som hadde lagt ned påstand om 5–6 års fengsel. Dei meiner tiltalte har utøvd eit til dels omfattande press og vektlegg i skjerpande retning at tiltalte ved eitt høve skjenkte ei av jentene full.

I tillegg til fengselsdommen må 20-åringen betale oppreisningserstatning til seks av dei fornærma på mellom 75.000 og 50.000 kroner.

(©NPK)