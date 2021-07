Yrkestrafikkforbundet vil forlengje unntaket for alkolås for bussjåførar

innenriks

Sidan mars 2020 har det vore eit mellombels unntak for alkolås på buss, som følgje av koronapandemien og smittefaren som alkolåsen inneber.

No har Statens vegvesen sendt ei oppheving av dette vedtaket ut på høyring.

I ei pressemelding opplyser Yrkestrafikkforbundet at dei stiller seg kritisk til at dette no blir diskuterte.

– Pandemien er dessverre ikkje heilt over enno, noko vi ser styresmaktene òg signaliserer gjennom å utsetje den planlagde gjenopninga. Vi veit førebels for lite om korleis deltavarianten kan påverke smittesituasjonen, og dessutan kva effekt vaksinasjonen vil ha. Vi stiller oss derfor kritisk til at ein no diskuterer å oppheve dette vedtaket, seier advokat Josefine Wærstad i Yrkestrafikkforbundet.

Yrkestrafikkforbundet skriv at dei i utgangspunktet er positive til alkolås, og at dette er eit godt tiltak for å vareta trafikktryggleiken.

– Men alkoholpåverka køyring blant bussjåførar er eit forsvinnande lite problem, så det er uproblematisk å utsetje gjeninnføring av alkolås inntil vidare, siger Wærstad.

