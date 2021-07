innenriks

– DFDS utgjer eit lågare testvolum sidan båten ikkje er så stor, men Colorline har potensielt eit stort passasjervolum. Båten kan likevel ikkje fyllast med fleire passasjerar enn det vi har kapasitet til å teste, seier koordinator for TISK-riggen i Oslo kommune Elisabeth Vennevold.

Her skal ein nytte seg av antigen-hurtigtestar, og det blir éin kø for gåande og éin kø for køyrande passasjerar.

