Solid oppgang frå start på Oslo Børs

innenriks

Teknologiselskapa Pexip, Kahoot og Patientsky har falle kraftig på børsen dei siste dagane, men fleire av dei stig fredag, skriv Dagens Næringsliv.

Kahoot-aksjen steig med 4,3 prosent etter at det fredag morgon vart kjent at Softbank har kjøpt aksjar for ytterlegare 151 millionar kroner i selskapet. I går kjøpte banken aksjar for 148 millionar kroner i det norske teknologiselskapet for e-læring.

Hovudindeksen på Oslo Børs fall torsdag med 1,72 prosent og stengde på 1120,96 poeng. Dermed har børsen enda i minus tre dagar på rad før oppgangen fredag formiddag.

(©NPK)