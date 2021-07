Noah vann i retten – fellinga av Letjenna-ulvane var ulovleg

innenriks

– Vi har no fått stadfesta at staten har hatt ein altfor låg terskel for å gjere unntak frå det strenge vernet kritisk trua ulv skal ha i Noreg. Det er på tide at politikarar tek vern av trua dyr på alvor. Det nyttar lite å gøyme seg bak lands innsats for artbevaring. Noreg må ta mykje betre vare på dei trua artane som lever her i landet, seier leiar Siri Martinsen i dyrevernorganisasjonen Noah.

Dommen i Oslo tingrett fredag gir Noah medhald i saka organisasjonen reiste mot staten etter vedtaket om lisensfelling av alle ulvane i Letjenna-reviret i Elverum. Det er høve til å felle ulv, sjølv om dyret er freda, men Stortinget har oppstilt fleire krav som må vere innfridd før ein kan fatte fellingsvedtak.

Klima- og miljødepartementets vedtak 31. desember 2019 om at ulvane i Letjenna-reviret innfrir ikkje krava, fastslår tingretten.

For låg terskel

– Departementet har etter synet til retten lagt til grunn ein lågare terskel i vedtaket enn det lovgivar har føresett, skriv dommarane, som meiner Stortinget har lagt til grunn strengare krav for felling av ulv i ulvesona enn det vedtaket byggjer på.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) har ikkje rokke å setje seg inn i dommen. Om den skal ankast, blir vedteke seinare.

– Eg har ikkje fått sett nærare på dommen, men eg har fått med meg at dei ikkje har gitt oss medhald. Vi vil nå saman med Regjeringsadvokaten gå nøye gjennom dommen for så å ta stilling til kva vi vil gjere vidare, seier Rotevatn til NTB.

Ulvane skote allereie

Avgjerda får liten konsekvens. Lisensfellinga av ulvane i reviret vart gjennomført sist vinter. Fire ulvar – eit par og to kvalpar – vart skote 1. januar.

Noah meiner det uansett er viktig å få rettsleg avklaring om bruken av unntaksregelen som departementet har brukt til å skyte ulv innanfor ulvesona – eit område der ulvane skal få leve i fred.

– Dette er ein viktig siger, ikkje berre for ulvane og dei som vil ha ulv i norsk natur, men for samfunnet samla sett. Dommen viser at Noreg no i større grad må følgje opp internasjonale avtalar og forpliktingar overfor Noregs kritisk trua dyr, og særleg der Stortinget sjølv har sagt at terskelen for å gjere unntak frå vern skal vere høg, seier Martinsen.

