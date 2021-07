Kongsvinger kommune har spora opp alle som fekk saltvatn i staden for vaksine

innenriks

Vaksineteamet i kommunen har kartlagt kven som fekk saltvatn i staden for vaksine. Rutinesvikten har òg fått ein positiv konsekvensar for dei andre 140 som vart vaksinert same dag – no har dei fått den andre dosen sin to månader tidlegare, skriv mittkongsvinger.no.

– Det er eit lite plaster på såret, at 95 prosent av dei som vart vaksinerte i Holthallen den dagen no er fullvaksinerte to månader tidlegare, seier kommuneoverlege Camilla Kvalø Smedtorp.

Kommunen har dei siste vekene jobba med å kartleggje kven dei sju som fekk saltvassoppløysing er. Dette har teke tid fordi immunsystemet må få tid til å reagere på vaksinen og utvikle antistoff. Det er det ein må leite etter for å finne ut kven som hadde fått vaksine og kven som hadde fått saltvatn.

