Juristar krev uavhengig NNPF-gransking

– Dersom Politidirektoratet både skal forme ut mandatet og peike ut medlemmer til å sitje i granskingsutvalet sjølv, blir det ikkje ei fullt ut ekstern gransking, seier Holter, som er førsteamanuensis i rettsvitskap ved Politihøgskolen, til VG.

Ho meiner det må takast politisk ansvar frå justisminister Monica Mæland (H).

Onsdag vart det kjent at Politidirektoratet skal granske banda dei har til den omstridde foreininga Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF). Seinare på dagen vart det kjent at granskinga skulle gjerast eksternt. Det meiner Holter og Bromander likevel ikkje er nok. Dei krev at Politidirektoratet blir haldne heilt utanfor prosessen.

Sverre Bromander, som er leiar for fagforeininga Juristforbundet-stat og tidlegare leiar for Politijuristane, meiner dei fleste ikkje kjenner til bindingane mellom politiet og NNPF, og at samanblandinga verkar så infiltrert at ein ikkje kan angripe problemet internt.

NNPFs rundt 3.600 medlemmer er i hovudsak polititilsette, og Politidirektoratet har utbetalt fleire millionar kroner til kurs og konferansar frå foreininga, som er ei frivillig foreining utan formell tilknyting til politiet.

