FHI-direktør ber folk gripe vaksinesjansen

innenriks

Direktøren i Folkehelseinstituttet (FHI) seier det vil vere mogleg å få vaksine seinare, men at det er ikkje er sikkert at det vil skje i august eller når det passar den enkelte.

Dei siste dagane har det vorte kjent at fleire kommunar har for mange vaksinedosar fordi mange folk ikkje møter til vaksinasjon, eller ikkje bestiller time.

Stoltenberg seier ein bør gripe moglegheita når ein får tilbod om vaksine i den kommunen ein bur i.

– Vår aller høgaste prioritet no er å få vaksinert flest mogleg med første dose. Vi er i eit kappløp mellom vaksinasjon og utbreiinga av deltavarianten, og må sørgje for at så mange som mogleg får vern så fort som mogleg, seier Stoltenberg.

Det har òg komme fram at fleire kommunar har for mange vaksinar. FHI-direktøren seier dei umiddelbart må gi beskjed til instituttet om å stoppe sendinga av fleire vaksinar.

– På denne måten kan FHI sikre at kommunar som treng meir vaksinar, får dei så fort som mogleg, seier Stoltenberg.

