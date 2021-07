Første kollektivavtale for lydbok-strøyming på plass

innenriks

Forfatterforeningen melde om avtalen i ei pressemelding natt til fredag. Avtalen skal gjelde frå 1. juli i år. Dei første forhandlingane om ein kollektiv avtale starta allereie hausten 2019.

Avtalen inneber mellom anna minstebetaling på 12,50 kroner per lytting for dei første 250 lyttingane i strøymetenestene, deretter 11 kroner per lytting. Tidlegare har minstebetalinga i ulike avtalar lege på 10 kroner, ifølgje Forfatterforeningen.

Stod langt frå kvarandre

Forfatterforeningen opplyser at eitt av dei viktigaste punkta har vore å behalde minstebetalinga per lytting, som sikrar minimumsinntekta til forfattarane.

– Ein av grunnane til at det har teke lang tid å forhandle fram denne avtalen er at forleggjarar og forfattarar har stått langt frå kvarandre når det gjeld minstebetalinga, seier leiar Heidi Marie Kriznik i Forfatterforeningen.

Både royaltysats, minstebetaling og forskot aukar frå tidlegare avtalar, og forfattarsida trekkjer fram at dei fekk stansa ein modell der bøker skulle honorerast etter lengda.

Forhandlingar igjen til hausten

– Vi har fått gjennomslag for styrking av både minstebetaling og royaltysats i den nye avtalen. Det er vi svært fornøgde med. Men det er viktig å understreke at forfattardelen av strøymeinntektene framleis ikkje er god nok, og det er derfor heilt avgjerande at vi allereie til hausten møtest til nye forhandlingar, legg Kriznik til.

Avtalen inneber at forfattarane får eit ikkje-refunderbart minstevederlag – eit forskot – på 7.800 kroner ved signering av lydbokavtale. Grensa for gratislytting blir senka frå 20 til 15 prosent.

Deler inntekter

Det er òg semje om at forfattar og forlag skal dele inntekta femti-femti når enkeltkundar tilbyr lydboktitlar til eigne kundar, slik til dømes Vy gjer ved å gi dei reisande tilgang til lydbøker.

I tillegg er partane samde om å møtast til årlege forhandlingar om kronebeløpa og anna i avtalen. Det skal òg opprettast eit «teknisk berekningsutval for litteratur», som skal lage statistikk som både forfattarsida og forlaga meiner er relevante utan å bryte konkurranserettslege reglar.

