Bombegruppa undersøkjer mistenkjeleg gjenstand i Bergen

innenriks

To menn er arresterte. Ein av dei er avhøyrde, medan den andre skal avhøyrast seinare, melder NRK.

Politiadvokat Anne Mjelde Myhr i Vest politidistrikt beskriv overfor Bergensavisen mennene som kjenningar av politiet, og seier dei er busette i bergensområdet. Dei vart arresterte natt til fredag.

– Bombegruppa held akkurat no på å undersøkje gjenstanden. Han er skrudd frå kvarandre, og det er teke prøver for å sjekke kva det er for noko, opplyser Vest politidistrikt i 17-tida.

Gjenstanden vart funnen torsdag kveld, og politiet mistenkjer at han inneheld sprengstoff.

– Gjenstanden er plassert innandørs og sikra. Det er ikkje fare for andre bebuarar i blokka, seier Sølvi Vetaas ved Bergen Nord politistasjon til Bergensavisen.

Gjenstanden vart funnen i ei leilegheit i ei blokk. Bustaden er godt kjend for politiet frå før. Dei skal ikkje ha vurdert det som nødvendig å evakuere blokka.

