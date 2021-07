37 nye koronasmitta registrerte i Oslo siste døgn

innenriks

37 tilfelle er éin fleire enn onsdag, og 23 fleire enn same dagen førre veke. Dei siste to vekene har det i snitt vorte registrert 20 smitta per dag.

Smittetala er høgast i bydel Nordstrand. Der ligg smittetrykket på 76 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene, men det vart ikkje registrert nokon nye smitta i bydelen siste døgn.

Etter det følgjer bydelane Frogner (74) og St. Hanshaugen (59).

Bydel Alna har for tida dei lågaste smittetala. Der er smittetrykket på 20 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene, og det vart registrert to nye smitta i bydelen siste døgn.

Totalt er 37.601 Oslo-borgarar registrerte smitta sidan mars i fjor.

(©NPK)