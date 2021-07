Telenor sel mobilverksemda i Myanmar

innenriks

Avtalen har ein samla verdi på rundt 900 millionar kroner, og 470 millionar skal betalast over fem år, skriv Telenor i ei børsmelding.

Den 4. mai annonserte selskapet at dei ville skrive ned Telenor Myanmar. Det var eit rekneskapsmessig tap på 6,5 milliardar kroner. Den 2. juli hadde situasjonen vorte såpass ille at selskapet erklærte at dei vurderte å selje seg ut.

– Situasjonen i Myanmar har dei siste månadene vorte stadig meir utfordrande for Telenor når det gjeld tryggleiken for dei tilsette, regulatoriske forhold og god forretningspraksis, seier konsernsjef Sigve Brekke i Telenor i børsmeldinga.

Beste løysing

Han fortel at selskapet har vurdert alle moglegheiter og komme fram til at sal er den beste løysinga slik situasjonen er.

Mobilverksemda til Telenor i Myanmar har vorte vanskelegare dei siste månadene, særleg etter militærkuppet i landet 1. februar. Militæret tok makta frå dei folkevalde, noko som skapte stor uro. Meir enn 881 personar er drepne, og meir enn 5.000 er tekne som politiske fangar, ifølgje organisasjonen AAPP, som jobbar for politiske fangars rettar.

Det er framleis stor uro og mange demonstrasjonar i landet.

Tapsprosjekt

Kort tid etter kuppet vart Telenor og andre telekomselskap tvinga til å stengje nettet og blokkere tilgangen til sosiale medium, som har vore eit viktig verktøy for protestrørsla.

Tidlegare denne veka melde den danske nettavisa Danwatch at Telenor har vorte tvinga til å gi militærregimet tilgang til brukardata, som adresser og samtalehistorikk. Telenor sjølv har ikkje kommentert dette.

Det var eit klart mål for Telenor å bidra til at landet heldt fram den økonomiske og demokratiske utviklinga då dei gjekk inn i landet.

Til saman har Telenor lagt ned 5,3 milliardar kroner i Telenor Myanmar sidan drifta byrja i 2013. Selskapet har gitt 3,2 milliardar kroner i utbyte. Telenor er ein av dei største operatørane i landet med meir enn 16 millionar kundar.

