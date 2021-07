Studie: Fritidsfiskarar kan få i seg for mykje kvikksølv

innenriks

– Vi veit at fritidsfiskarar potensielt er ei ekstra utsett gruppe når det gjeld å få i seg for mykje kvikksølv, sidan dei har god tilgang til og et ein del fisk. I tillegg blir det fiska mykje langs kysten der fisken ofte er meir forureina, seier forskar Martin Wiech.

I ein ny studie har forskarar frå Havforskingsinstituttet sett på ei spesiell gruppe fritidsfiskarar. Dei som fiskar etter sjøkreps.

– Vi såg at når dei berre et sjøkreps, er dei godt under det tolerable vekefaste inntaket for kvikksølv, men dersom dei et mykje fisk med høgt innhald av kvikksølv i tillegg til dette, står dei i fare for få i seg for mykje kvikksølv, seier Wiech.

Kvikksølv er eit giftig grunnstoff og ei miljøgift som kan hope seg opp i dyr og menneske. Det kan føre til skadar på nervesystemet og nyrene. Det meste av kvikksølvet vi får i oss, kjem frå maten vi et, særleg sjømat.

– Mykje tyder på at fritidsfiskarar ofte får fisk som har høgare nivå av kvikksølv enn den fisken som finst i butikken, fordi dei fiskar langs kysten der det er meir forureining, seier ho.

