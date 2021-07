Ryde stansar elsparkesykkelbruken om nettene i dei fire største byane

innenriks

Tysdag vart det kjent at Ryde nattestenger sine elsparkesyklar i Oslo i helgane. No utvidar selskapet dette til også å gjelde Bergen, Trondheim og Stavanger.

I Oslo var det tysdag registrert 856 skader med elsparkesykkel. 57 prosent av ulykkene skjedde mellom klokka 23 og 5. Over halvparten av dei som vart skadd på elsparkesykkel i Oslo i helga, var alkoholpåverka.

– Ryde er bekymra for talet på ulykker og skadeomfanget knytt til bruk av sparkesyklar i ruspåverka tilstand i dei store byane, skriv selskapet i ei pressemelding torsdag.

– Bør lyttast til

– Ryde meiner den sterke oppmodinga vi no ser i storbyane, bør lyttast til og forpliktar seg til å stengje syklane sine om natta viss dei andre aktørane følgjer etter, skriv selskapet.

Torsdag var det møte i Bergen mellom sparkesykkelaktørane, Bergen kommune, legevakta og politiet. På lik linje med i Oslo var det eit tydeleg ønske frå det offentlege om nattestenging i Bergen.

Etter dialog med Trondheim og Stavanger kommune har Ryde òg teke tilsvarande avgjerd for desse to byane, skriv selskapet.

Dei legg til at det ikkje vil hjelpe dersom dei er einaste aktør som gjennomfører nattestenging.

– Viss tiltaket ikkje blir gjennomført i fellesskap, vil det vere andre sparkesyklar tilgjengelege. Då oppnår vi ikkje noko anna enn at brukarane går frå ein Ryde-sykkel til ein sparkesykkel frå ein annan leverandør, seier styreleiar Eivind Saga i Ryde.

– Kan ikkje halde fram som no

Etter at Ryde melde om nattestengte elsparkesyklar i helgane tysdag, følgde Bolt opp onsdag.

Men Voi vil framleis la elsparkesyklane sine vere opne om nettene i helgane. Dei innfører i staden ein reaksjonstest og reduserer farten frå 20 til 15 kilometer i timen frå klokka 23 til 4 på natta.

Oslos byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) ber i eit Facebook-innlegg om at fleire aktørar stengjer for bruk om natta. I innlegget, som vart lagt ut onsdag kveld, skriv Johansen at det ikkje kan halde slik fram som no, med daglege ulykker og stygg promillekøyring.

«Jeg oppfordrer nå alle andre sparkesykkelaktører om å gjøre det samme umiddelbart», skriv Johansen og peikar på at det ikkje hjelper om Ryde gjer dette åleine.

Promillegrense

Byrådsleiaren fekk dagen etter støtte frå samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) på Facebook.

– Det er den klare forventninga mi at aktørane no følgjer oppmodinga om nattestenging, der det har komme frå lokale styresmakter, skriv han vidare.

Hareide vedgår at nattestenging ikkje vil løyse alle utfordringar og ber òg syklistane ta ansvar for å køyre forsvarleg. Statsråden seier for mange ikkje respekterer reglane og køyrer fleire på éin elsparkesykkel eller medan dei er påverka av rus.

– Vi er i gang med arbeidet med å få på plass ei promillegrense, skriv samferdselsministeren.

– Vil ha betydeleg effekt

Og nettopp ein promillegrense er etterlyst av selskapa. Ryde opplyser at dei trur ei promillegrense vil ha betydeleg effekt, sidan ein då også vil miste sertifikatet til å køyre bil og motorsykkel.

Saga seier at elsparkesyklane har vorte ein viktig del av folks kvardagstransport, og at nesten alle desse blir utført ansvarlege og utan skadar.

– Det er den uansvarlege bruken, som promillekøyring, vi må få slutt på, og vi ønskjer å jobbe tett saman med styresmaktene for å løyse dette. Det viktigaste steget er ei promillegrense, seier styreleiaren.

Også Voi støttar forslaget om ei promillegrense.

– Køyring i fylla er heilt klart ei utfordring. Dette blir løyst gjennom ei promillegrense, auka politikontroll og ein betre dialog mellom kommunale styresmakter, utleigeaktørar og ikkje minst brukarar, seier Christina Moe Gjerde, noregssjef i Voi.

