Ordførarar på Nord-Jæren ønskjer tydelegare svar frå FHI

innenriks

Kommunane på Nord-Jæren, som omfattar Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, har over fleire veker hatt eit høgt smittetrykk. Torsdag bestemde kommunane å halde oppe dei lokale forskriftene i området i vel ei veke til.

Ordførarane for kommunane meiner samtidig at dei kjenner på ei uvisse med tanke på kva tiltak som er forholdsmessige, og kva som er dei nasjonale føringane, skriv VG.

– Vi lyttar på råd frå Folkehelseinstituttet (FHI), men oppfattar òg at dei gir oss ulike signal. På den eine sida får vi beskjed om å slå ned smitten, og på den andre sida får vi beskjed om at vi må kunne ha litt meir smitte, seier ordførar Stanley Wirak (Ap) i Sandnes kommune til avisa.

– Vi ønskjer tydelegare svar frå FHI, legg han til.

Ordførarane på Nord-Jæren sende derfor eit brev til FHI om ei avklaring.

Fagdirektør Frode Forland i FHI seier at han ikkje er kjend med brevet frå Nord-Jæren, men at det er vanskeleg å setje ei fast grense for kor mykje smitte ein kan tole ved eit lokalt utbrot.

– Vår oppfatning er at det er kontroll på situasjonen på Nord-Jæren, og dessutan at dei lokale forskriftene er forholdsmessige og ser ut til å ha ønskt effekt, seier han.

