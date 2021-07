Noreg får nye ubåtar frå Tyskland

innenriks

Tyskland og Noreg har gått saman om bestilling av ubåtar frå tyske ThyssenKrupp Marine Systems. Dei nye ubåtane skal leverast frå 2029 og skal vere i operativ drift til utpå 2060-talet.

Samtidig har dei to landa signerte kontrakt med Kongsberg Defense and Aerospace for nye sjømålmissil og kampsystem.

– No har vi nådd ein viktig milepæl i ubåtprosjektet og i det strategiske samarbeidde med Tyskland. All honnør til dei som har arbeidet hardt for å halde tidsplanen og få kontraktane og industriavtalen på plass, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i ei fråsegn.

For Kongsberg Defense and Aerospace er kontrakten åleine verd 8,2 milliardar kroner og inneber å levere element frå kampsystemet ORCCA til landas seks nye 212CD-ubåtar, og Naval Strike Missile (NSM) til begge lands sjøforsvar, opplyser selskapet i ei pressemelding.

Fire av desse ubåtane skal leverast til Noreg. Då Stortinget i 2017 godkjende kjøpet, var kostnadsramma på 41,4 milliardar kroner. Den har sidan stige til 45 milliardar og omfattar både ubåtane, våpeninnkjøp, gjennomføringskostnader og usikkerheitsavsetning. Prisen per ubåt blir dermed litt over 11 milliardar kroner.

I mars i år vart det klart at kontraktsforhandlingane med ThyssenKrupp endeleg var sluttført.

Industriavtalen som no er signert, vil bidra til å opne den tyske marknaden for norsk forsvarsindustri. Markeringa av samarbeidet mellom Tyskland og Noreg vil skje i Kiel etter sommaren, og då vil òg ein modell av dei nye ubåtane avdukast.

