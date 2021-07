Minst éin aktør har fått godkjenning for svangerskapsprøva NIPT

innenriks

Ifølgje Klassekampen vil Spesialistsenteret for kvinner, som held til på Jessheim, starte opp eit tilbod om testing i august.

– Det stemmer at Spesialistsenteret for kvinner har fått godkjenning frå Helsedirektoratet for å tilby NIPT-test som privat aktør, skriv Martin Lundring, dagleg leiar og spesialist i gynekologi, i ein e-post.

Utover det kan han ikkje gi fleire detaljar.

Det har komme i alt 16 søknader om godkjenning til å tilby testen, som kan avdekkje om fosteret har Patau syndrom, Edwards syndrom eller Downs syndrom.

