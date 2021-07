Libanesisk investeringsselskap tek over Telenors mobilverksemd i Myanmar

innenriks

Bak M1 Group står Libanons rikaste familie. Brørne Najib og Taha Mikati har bygd opp eit investeringsimperium i Midtausten, Vest-Afrika og Europa, skriv Dagens Næringsliv.

Gruppa har tidlegare investert i Myanmar. Ifølgje ein FN-rapport frå 2019 er M1 Group eitt av selskapa som militæret i Myanmar har økonomiske interesser med via selskapet Mytel. Den britiske Burmakomiteen har òg plassert M1 Group på sin «dirty list» som samarbeider med militæret.

Libanon er rekna som eitt av dei mest korrupte landa i verda. På Transparency Internationals liste er landa på plass nummer 149, 12 plassar bak Myanmar.

Sel med milliardtap

Avtalen har ein samla verdi på cirka 900 millionar kroner, og 470 millionar blir betalte over fem år, skriv Telenor i ei børsmelding.

4. mai kunngjorde selskapet at dei ville skrive ned Telenor Myanmar. Det var eit rekneskapsmessig tap på 6,5 milliardar kroner. 2. juli hadde situasjonen vorte såpass ille at selskapet erklærte at dei vurderte moglegheitene for å selje seg ut.

Konsernsjef Sigve Brekke i Telenor fortel at selskapet har vurdert alle moglegheiter og komme fram til at sal er den beste moglege løysinga i situasjonen.

– Situasjonen i Myanmar har dei siste månadene vorte stadig meir utfordrande for Telenor knytt til tryggleik for våre tilsette, regulatoriske forhold og god forretningspraksis, seier Brekke i børsmeldinga.

Telenor sel verksemda med eit tap på 1,2 milliardar kroner, ifølgje NRK.

Ekspert: Telenor har eit moralsk ansvar

Professor Stein Tønnesson ved Fredsforskningsinstituttet Prio er kritisk til salet og meiner Telenor har eit ansvar for å selje vidare til eit selskap som kan vidareføre arbeidet utan korrupsjon.

– Når Telenor no sel seg ut, så overlèt dei det moralske problemet til eit selskap som sannsynlegvis ikkje har like store problem med å rette seg etter pålegget til styresmaktene, seier han til NRK.

Telenor er sterkt verdsett i landet, særleg blant demokratiaktivistar som har rekna dei som det mest pålitelege av dei fire telekomleverandørane i Myanmar. Tønnesson hadde derfor håpa at selskapet kunne halde fram, men seier òg at dei har vore i ein vanskeleg situasjon.

– Telenor har vorte utsett for eit press for å levere persondata til styresmaktene, som eit ledd i overvakinga til militærmaktene. Det har påført Telenor nokre fryktelege dilemma, seier Tønnesson.

Tapsprosjekt

Telenors mobilverksemd i Myanmar har vorte vanskelegare dei siste månadene, særleg etter militærkuppet i landet 1. februar. Militæret tok makta frå dei folkevalde, noko som skapte stor uro. Meir enn 881 personar er drepne, og det er teke meir enn 5.000 politiske fangar, ifølgje organisasjonen AAPP, som jobbar for politiske fangars rettar.

Det er framleis stor uro og mange demonstrasjonar i landet.

Kort tid etter kuppet vart Telenor og andre telekomselskap tvinga til å stengje nettet og blokkere tilgangen til sosiale medium, som har vore eit viktig verktøy for protestrørsla.

Tvinga til å gi frå seg persondata

Tidlegare denne veka melde det danske mediet Danwatch at Telenor har vorte tvinga til å gi militærregimet tilgang til brukardata, som adresser og samtalehistorikk. Telenor sjølv har ikkje kommentert dette.

Det var eit klart mål for Telenor å bidra til landets heldt fram økonomiske og demokratiske utvikling då dei gjekk inn i landet.

Til saman har Telenor bidrege med 5,3 milliardar kroner til Telenor Myanmar sidan drifta byrja i 2013. Selskapet har gitt 3,2 milliardar kroner i utbytte. Telenor er ein av dei største operatørane i landet med meir enn 16 millionar kundar.

