Jens Stoltenberg: – AUF har bore børa åleine

– Det er viktig å markere dagen for å minnast dei som vart drepne, og å vise respekt for dei som vart skadde og lever med synlege og usynlege sår. Ikkje minst er det viktig å fortelje historia om kva som skjedde, og kvifor det skjedde, seier Stoltenberg til NTB.

Nato-generalsekretæren, som var Arbeidarpartiets leiar og statsminister då Anders Behring Breivik angreip Oslo og Utøya 22. juli 2011, har ikkje lese Snorre Valens nye bok «Utøyakortet», men er samde med den tidlegare SV-politikaren i at forteljarbyrda har vore ujamt fordelt.

– Det høyrest banalt ut. Men vi treng å snakke om det som er vanskeleg med 22. juli. Det er ikkje nokon veg utanom, seier Valen, som nyleg vart ansvarleg redaktør i debattavisa Trønderdebatt.

Stoltenberg er glad for at det blir retta søkjelys mot det som fungerer, og det som ikkje har fungert så godt.

– I for stor grad har dei overlevande og AUF bore den børa åleine. Det er viktig at alle bidreg til å fortelje historia om 22. juli, fordi det er eit viktig verkemiddel for å kjempe mot ekstremisme, seier han.

Mange verkemiddel

Han understrekar at ekstremisme, hat og terror ikkje er noko eit samfunn kan bli ferdig med. Kampen mot alt dette krev fleire verkemiddel samtidig.

– Politi, etterretning, militær innsats, men også verdiar og haldningar, som blir bygde gjennom kunnskap. Det handlar om å formidle kva som skjedde, seier Stoltenberg.

Han ønskjer ikkje å samanlikne situasjonen for ti år sidan med situasjonen no. Hovudpoenget er uansett at hat og ekstremisme er for utbreidd. Stoltenberg legg vekt på rolla til internettet: korleis terroristar kanskje er åleine om handlinga, men har utveksla informasjon og lese skriftene til kvarandres på nettet, inspirert kvarandre og gitt kvarandre støtte.

Angrepet i Bærum bevisstgjorde han på at det er viktig å fange opp ekstremisme tidleg og seie frå når ein fangar opp at nokon blir radikaliserte.

– Det handlar om det Nato er med på å gjere mot IS og terroristar, om politi og sikringstiltak, men òg om å vere vaksenpersonen som seier frå, seier han.

Brutaliteten til terroren

Fleire av medlemslanda i Nato har hatt problem med spreiing av høgreekstreme haldningar i militæret dei siste åra. Tyskland måtte oppløyse delar av spesialstyrken KSK på grunn av avsløringar om utbreidd høgreekstremisme blant soldatane og offiserane i 2020.

17. mai i år måtte belgisk politi innleie ei storstilt jakt på ein høgreekstrem soldat som hadde stole tunge våpen frå ein militærbase, og som trua Belgias leiande smittevernekspert.

Stoltenberg understrekar at Nato ikkje direkte har vore involvert i innsatsen mot høgreekstreme haldningar i militæret. Det er det medlemslanda sjølv som står for. Han seier likevel at han har teke med seg erfaringane frå 22. juli inn i jobben, som han byrja i i 2014.

– Det har bidrege til at eg har vore veldig klar over kor brutalt terror er, seier han.

– Må ha engasjement for å ha demokrati

Han synest situasjonen for politisk engasjerte er vanskeleg å samanlikne med situasjonen for ti år sidan. Han seier likevel at det er for mange engasjerte og tillitsvalde som opplever truslar, hat, vald og sjikane.

– I den debatten vi har no rundt 22. juli, er det ekstra ille at det rettar seg mot dei overlevande. Det er eit angrep på enkeltmenneska, og mot demokratiet vårt. Vi kan berre ha eit demokrati dersom folk torer å engasjere seg, seier han.

Derfor hyllar den tidlegare statsministeren alle dei som bruker tid på politisk arbeid og skriving av lesarinnlegg.

– Dei bruker demokratiet og ytringsfridommen, berre då kan vi tryggje han. Dei er heltar og fotsoldatane til demokratiet. Dei fortener ein stor takk, seier Stoltenberg.

