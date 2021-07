Hotelleigarar frustrerte over tomme karantenerom

innenriks

Hotella må seie nei til gjester fordi dei er pålagde å ha rom i beredskap, men størstedelen av desse romma står ubrukte.

I Trysil er 159 rom avsette til karantehotellgjester på tre hotell. På Kjølen hotell har dei ikkje ein einaste gjest på desse romma, melder NRK.

I Innlandet fylke er det sett av 532 hotellrom totalt – berre to er i bruk. I Ullensaker kommune, der Oslo lufthamn Gardermoen ligg, er det totalt sett av 2.000 rom, og berre rundt 700 er i bruk. På fire hotell i Trøndelag er det sett av 450 rom til karantenegjester, men berre 86 er i bruk. Slik er situasjonen òg hos fleire andre hotell landet rundt.

Fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund hos Statsforvaltaren i Innlandet understrekar at det er nødvendig å ha rom i beredskap. Han seier dei fleste hotelleigarar får dekt ein viss sum for at dei har rom ståande i beredskap.

