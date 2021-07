Helsedirektøren trur testing vil erstatte karantene utover hausten

innenriks

Dei fleste over 18 år vil ha fått tilbod om vaksine innan skulestart, og planen er å starte opp skulane som normalt på grønt nivå og gradvis redusere bruken av TISK – testing, isolering, smittesporing og karantene , fortel Guldvog til VG.

TISK er strategien som kommunane bruker ved smitteutbrot. Ifølgje helsedirektøren vil T-en gradvis erstatte K-en til hausten, både i samfunnet og i skulen.

– Tanken er at ein går over frå TISK til TIST, der ein i større grad testar, og at dei som har positiv test, må isolere seg ein periode.

Det neste som forsvinn, blir smittesporing, deretter isolasjon og heilt til slutt testing. Dette reknar Guldvog med at vil forsvinne utover seinhausten og tidleg vinter. Men han tek atterhald om at det kan komme virusvariantar som gjer at vaksinane ikkje fungerer godt nok.

