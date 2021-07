Høgsterett opphevar rusdom på grunn av endra syn på straffereaksjon

innenriks

I rettsavgjerda seier Høgsteretts ankeutval at tidlegare praksis må fråvikast i tilfelle der tiltalte er rusmisbrukar, skriv Rett24.

Saka dreier seg om ein dom frå Gjøvik tingrett. Ein mangeårig rusmisbrukar i 30-åra vart dømt til 54 dagars fengsel for å bruke og bere fire gram heroin. Eidsivating lagmannsrett ønskte ikkje å behandle ein anke over straffeutmålinga.

Høgsteretts ankeutval har likevel oppheva avgjerda. Grunnen er at fleire rettsavgjerder i Noreg den siste tida har vektlagt endra oppfatningar av straff som verkemiddel i rusbehandlinga.

Spørsmålet om straff for rusbrukarar har vore eit svært heitt politisk tema det siste året. Regjeringas rusreform ønskte å avkriminalisere all narkotikabruk, noko som ikkje fekk fleirtal på Stortinget. Heller ikkje Arbeidarpartiets forslag om å avkriminalisere narkotikabruk for tunge rusmisbrukarar fekk fleirtal.

