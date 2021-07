Ås kommune blir nedringd frå folk over heile landet som vil ha vaksine

innenriks

– Folk frå heile Noreg vil komme til Ås og få vaksine. Men det er ikkje sånn det fungerer. Det er berre eit tilbod for innbyggjarane på Ås og studentar ved Noregs miljø- og biovitskaplege universitet og Veterinærhøgskolen, seier leiar Monica Berge-Tukh for koronasenteret i Ås kommune til NTB.

Torsdag skreiv NRK at kommunen startar med drop-in-timar for første dose av koronavaksinen fordi folk ikkje møter til vaksinasjon, eller ikkje bestiller time.

I Ås er det 1.500 dosar til overs denne veka.

For fleire kommunar er det vanskeleg no ut til innbyggjarane. Det er spesielt vanskeleg å få tak i ungdommane. Skien har hatt drop-in i fleire dagar. Likevel har over 11.000 innbyggjarar enno ikkje dukka opp for første dose.

I Arendal har 5.600 fått innkalling til vaksinasjon den siste veka, men under halvparten har møtt opp. Også i Oslo er det vanskeleg å få kontakt med ungdommane.

I Stavanger har mange 18-åringar takka ja til vaksine, men dei bookar ikkje time. Smittevernoverlege Ruth Midtgård trur det kjem av ferien.

Trondheim må byrje på yngre årskull tidlegare enn dei hadde tenkt. Dei som eigentleg skal få vaksine, bookar ikkje time eller møter ikkje opp.

