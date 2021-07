Studie om norsk vaksineproduksjon først klar neste sommar

innenriks

Til Dagens Næringsliv opplyser næringsminister Iselin Nybø (V) at vegen vidare består av to studiar. Den eine er ein marknadsanalyse, medan den andre er ein gjennomgang av statlege initiativ for vaksineproduksjon i samanliknbare land i EU og EØS-land.

– Vi må finne ut av det som er det faktiske moglegheitsrommet for vaksineproduksjon i Noreg. Pandemien har vist at vi er avhengige av internasjonalt samarbeid. Samtidig er vaksineproduksjon svært ressurskrevjande, og både marknaden og forsyningskjedene er globale. No skal vi finne ut kva som kan vere det norske bidraget, seier næringsministeren.

Morten Stordalen i Frp skuldar regjeringa for å drive ein «gå-sakte-aksjon». Han meiner tidsperspektivet bryt med det einstemmige vedtaket i Stortinget i mai om å – om mogleg – inngå førehandskjøpsavtalar med private aktørar som vil etablere norsk vaksineproduksjon.

Nybø avviser kritikken frå Frp og seier ein god analysejobb må til viss ein skal bestemme noko som gjer at Noreg lykkast.

