Stadig fleire blir smitta av deltaviruset

innenriks

Talet på stadfesta tilfelle med deltavirusvarianten har auka frå totalt 50 tilfelle fram til veke 21, til no totalt 502 tilfelle til og med veke 26, skriv Folkehelseinstituttet (FHI) i rapporten sin for veke 26.

Dei siste vekene er det observert ein liten nedgang i alfavariant frå over 90 prosent til omtrent 75 prosent, samtidig har talet på stadfesta tilfelle med deltavariant auka frå 1 prosent til 13 prosent. Høgast til no er delen førre veke, med 13 prosent.

Liten auke i smitta

Det vart registrert i alt 1.301 koronatilfelle førre veke. Det er ein auke på 2 prosent frå veka før. Dette utgjer 48 smitta per 100.000 innbyggjarar i Noreg dei siste to vekene. Delen positive testar førre veke var 0,9 prosent.

Dermed er Noreg framleis, sett under eitt, grønt på det europeiske smittevernbyrået ECDCs smittekart. Kravet for grønt er under 50 smitta per 100.000 innbyggjarar og under 4 prosent positive prøver.

80 prosent auke i Viken

Det er no lite smitte i nesten alle kommunar, og dei fleste utbrota dei siste vekene har raskt komme under kontroll. Men FHI ventar at det vil komme sporadiske utbrot dei neste vekene sidan fleire menneske no har kontakt med kvarandre og bevegar seg meir.

Den siste veka er det Rogaland og Agder som har hatt flest smittetilfelle i forhold til befolkningstal, medan Vestland og Møre og Romsdal har hatt færrast.

Vidare var det ein auke i koronasmitta i Trøndelag, Troms og Finnmark, og i Nordland og Viken auka talet på melde tilfelle med 78 og 80 prosent. I Viken var årsaka i all hovudsak eit utbrot i Ullensaker.

Få innleggingar og dødsfall

På grunn av liten smitte i samfunnet og at mange eldre og personar i risikogruppene no er vaksinerte, er det òg få nye sjukehusinnleggingar og dødsfall.

Dei siste ni vekene har det vore registrert seks eller færre dødsfall i veka. Førre veke er det førebels registrert to dødsfall, og det er registrert 16 nye innleggingar i sjukehus og intensivavdeling.

(©NPK)