Støre vil ha psykisk helse fram i valkampen

Arbeidarpartiets valkamp startar for alvor først i slutten av juli, når Støre tek turen til Trøndelag. Men han starta så smått onsdag med besøk på Jazzfestivalen og teknologibedrifter på Kongsberg.

I 2018 opplevde byen fleire sjølvmord og sjølvmordsforsøk blant ungdom. Dette var noko av bakgrunnen for at Støre ønskte å besøkje nettopp Kongsberg.

– Det viser kor avgjerande det er med god og lett tilgjengeleg hjelp, seier Støre, som vil gjere psykisk helse til ei av dei viktigaste sakene i valet i haust.

Etter 2018 oppretta Kongsberg kommune eit lågterskeltilbod retta mot unge, kalla Kongsberghjelpa. Støre ville gjerne høyre korleis hjelpetilbodet har verka, og korleis det no står til med den psykiske helsa til ungdommen.

Trekte fram lågterskeltilbod

I møte med ungdommane la han fram Arbeidarpartiets pakke med fem løfte som skal gjere hjelpa lett tilgjengeleg og gratis.

* Lågterskeltilbod i alle kommunar, ingen skal trenge diagnose for å få hjelp.

* Ingen barn skal avvisast utan vurdering av spesialist, og det skal ikkje vere eigendel for unge under 25 år for behandling i offentleg psykisk helsevern.

* Helsesjukepleiarar skal kunne vise til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Det skal innføre nasjonal bemanningsnorm i skulehelsetenesta.

* Satsing på digitale tenester for ungdomshelse.

* Den tverrfaglege innsatsen for elevane i skulen skal forsterkast, slik at unge tidleg får hjelp med utfordringane sine, på rett nivå.

– Stykkar opp tenesta

Støre brukte samtidig høvet til å rette kraftig kritikk mot regjeringa, som han meiner lukkar øra når fagfolk slår alarm.

I staden driv regjeringa retoriske øvingar i ein diskusjon om valfridom og «den gylne regel», meiner Støre. Uttrykket viser til at psykisk helseteneste skal prioriterast sterkare enn fysisk (somatisk) helseteneste. Men i ein gjennomgang frå Riksrevisjonen i juni kom det fram at psykisk helsevern har vorte nedprioritert i forhold til somatikken.

Byråkratisering, auka innslag av private som stykkar opp tenesta og tappar det offentlege for fagfolk og pengar, og få resultat, lydde oppsummeringa til Ap-leiaren av innsatsen til regjeringa for psykisk helsepolitikk.

Helseminister Bent Høie (H) har tidlegare svart at han vil følgje opp tilrådingane frå Riksrevisjonen. Han påpeika samtidig at regjeringa har bygd opp tenestene i kommunane ved å sørgje for fleire psykologar, helsesjukepleiarar, lågterskeltilbod og oppsøkjande team, men at mykje står att før tilbodet er godt nok.

