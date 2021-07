Politidirektoratet skal gå gjennom tilknytinga til Narkotikapolitiforeininga

innenriks

− Politiet er avhengig av tillit og legitimitet i befolkninga. Då er det eit leiingsansvar å gripe inn dersom det blir skapt eit inntrykk der tilliten til politiet blir utfordra, seier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Ho seier at det skal vere eit klart skilje mellom rolla som politi og engasjement i politisk- eller frivillig arbeid.

– Det er først når rolleskiljet er eller blir oppfatta som utydeleg at dette blir problematisk og kan føre til misforståingar, seier Bjørnland.

Norsk Narkotikapolitiforening har rundt 3.600 medlemmer, som i hovudsak består av polititilsette. Foreininga har vore kritisk til regjeringsforslaget om avkriminalisering av narkotika til eige bruk.

– Tydeleg skilje

Direktoratet vil sørgje for eit tydeleg skilje mellom politiet og ulike frivillige foreiningar der polititilsette er medlemmer.

− Politidirektoratet er svært opptekne av at det ikkje skal oppstå uklarleik kor frivillige foreiningar blir oppfatta som ein del av politiet. No tek vi ein full gjennomgang for å sikre ein tydelegare og meir prinsipiell forståing for dette rolleskiljet, seier Bjørnland.

Den siste tida har synleggjort at bruk av ordet «politi» i namnet på frivillige foreiningar kan vere uheldig. Det kan skape uvisse rundt rolla som styresmaktsutøvaren til politiet og polititilsette sitt arbeid i frivillige foreiningar, erkjenner politidirektøren.

Stansar alle utbetalingar

Direktoratet har tidlegare varsla ein gjennomgang av eigne utbetalingar til Norsk Narkotikapolitiforening. Organisasjonen fekk 2 millionar kroner til kurs og konferansar frå Politidirektoratet mellom 2011 og 2018, har Nettavisen tidlegare skrive.

Inntil vidare er utbetaling av støtte til alle frivillige politiorganisasjonar stansa.

Bjørnland seier at støtta som er gitt, er tildelt etter formelle søknader og er avgrensa til gjennomføring av faglege konferansar som har vorte vurderte som kompetansehevande for medarbeidarar i politiet. Dei skal no sjå nærare på praksisen og på nytt vurdere grunnlaget for å gi økonomisk støtte.

