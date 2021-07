Norwegian fekk milliongebyr – truar med rettslege skritt

innenriks

Miljødirektoratet varsla i slutten av juni Norwegian om eit mogleg straffegebyr på 400 millionar kroner, skriv E24.

Flyselskapet skulle eigentleg levere klimakvotar for utsleppa i 2020 i slutten av april, men desse vart ikkje leverte. Norwegian var på dette tidspunktet framleis i konkursvern, men Miljødirektoratet krev at Norwegian likevel leverer klimakvotane.

I svarbrevet sitt skriv Norwegian at innlevering av kvotar vil skje under protest, og at det blir teke atterhald om at dei kan prøve saka rettsleg.

Miljødirektoratet opplyser til nettstaden at innspelet til flyselskapet vil bli vurdert etter ferieavviklinga.

