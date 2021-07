Kattungar vart kasta ut av bil i fart: – Vi var i sjokk

innenriks

Tysdag ettermiddag skulle Eilert Auestad og sambuaren prøve fiskelykka i Figgjoelva sør for Stavanger lufthamn. Det var på veg heim at paret vart vitne til at to kattungar vart kasta ut av vindauget på bilen framfor dei, skriv Stavanger Aftenblad.

Katten gjekk ut i graset, og bilen sette opp farten i 60-sona. Like etter såg dei armen til sjåføren ut av vindauget, med ein annan katt i handa. Også denne vart sloppen ned på vegen.

– Den siste small i bakken og døydde. Kanskje såg sjåføren at den andre ikkje gjorde det, og sette opp farten for å sikre seg, seier Auestad til avisa, og legg til:

– Katten var i sjokk, og det var vi òg. Vi tenkte at det som skjedde, var heilt sjukt, seier han.

Paret vil behalde kattungen. Dei har òg vore i kontakt med dyrlege og gitt kattungen morsmjølkerstatning og mat.

Onsdag har Auestad politimeldt hendinga. Jæren politikontor stadfestar overfor Aftenbladet at dei har høyrt om saka.

