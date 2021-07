Kandidatar ved valet får råd mot uønskt påverknad

innenriks

Stortings- og sametingsvalet går av stabelen 13. september.

Brosjyren forklarer kvifor kvar enkelt kandidat kan vere av interesse, korleis ein kan unngå å bli utsett for uønskt påverknad, og korleis informasjon kan komme på avvegar, opplyser Kommunal- og moderniseringsdepartementet til NTB.

− Vi ønskjer å gi konkrete råd om korleis kandidatane kan vareta eigen tryggleik. På den måten kan dei gjere seg litt mindre sårbare for uønskt påverknad, seier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Høgt tillit

Departementet understrekar at tilliten til dei politiske institusjonane og gjennomføringa av val i Noreg er høg, og at denne tilliten og openheita er heilt grunnleggjande for demokratiet.

Samtidig har uønskt påverknad ved val fått meir merksemd dei siste åra. Sjølv om det ikkje finst indikasjonar på at det blir gjennomført større påverknadsoperasjonar i Noreg, er det viktig for regjeringa å ikkje vere naiv, heiter det.

– Alle kandidatane får no den same informasjonen. Målet er at brosjyren skal gjere dei betre rusta til å ta forholdsreglar og gjere kloke val, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Tiltaksplan

Brosjyren er eitt av tiltaka i tiltaksplanen mot uønskt påverknad ved stortings- og sametingsvalet i haust.

Planen er utarbeidd av Etterretningstenesta, Nasjonalt tryggingsorgan og Politiets tryggingsteneste på oppdrag frå Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

Arbeidet er koordinert og finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

