I undersøkinga, som Norstat har gjort for NRK, svarer 70 prosent at det var ei god avgjerd av regjeringa, medan 19 prosent svarer at det var ei dårleg avgjerd. Dei resterande 11 prosentane svarer at dei ikkje veit.

Nær halvparten av respondentane i Nord-Noreg oppgir at prioriteringa var ei dårleg avgjerd, medan i Oslo er dei aller fleste godt fornøgde.

