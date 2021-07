Fem personar smitta etter å ha vore på Ekstremsportveko på Voss

innenriks

Ved 14-tida fekk NTB opplyst at fire personar var smitta. Nokon timar seinare skriv Avisa Hordaland at fem personar no er smitta etter å ha vore på Ekstremsportveko.

Ingen av dei fem er busette på Voss, men bur i ulike kommunar på Austlandet.

Av dei fire første tilfella som vart melde, opplyste kommuneoverlege Eystein Johannes Hauge til NTB at tre var deltakarar på ekstremsportfestivalen, medan éin av dei var gjest.

Kommunen har dialog med arrangøren av Ekstremsportveko. Dei smitta har reist tilbake til heimkommunane sine, så den primære smittesporinga går der føre seg.

Så langt er det ingen teikn til at nokon på Voss er smitta, men det er for tidleg å konkludere at dette ikkje har fått konsekvensar i kommunen, ifølgje Hauge.

Festivalen har lagt ut informasjon om utbrotet på si Facebook-side.

– Det har oppstått smitte blant deltakarar på årets Ekstremsportveko. Nærkontaktar skal ha vorte eller blir kontakta. Desse skal følgje reglar og tilrådingar, skriv dei.

Dei ber vidare deltakarar og gjestar om å følgje med på eventuelle symptom og heller teste seg éin gong for mykje enn éin gong for lite.

(©NPK)