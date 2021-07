Bybanen i Bergen i drift igjen

innenriks

Den tekniske feilen gjorde at vognførarane ikkje kunne kommunisere med driftssentralen, skriv Bergens Tidende.

Dermed måtte heile banen bli stoppa i 10-tida. Det er uklart kvifor feilen oppstod.

Det vart sett inn bussar for bane langs heile strekninga, noko som førte til stappfulle bussar og store forseinkingar.

– No har vi fått sambandet opp igjen, og det blir køyrt bybanar igjen no. Så tek det litt tid før alle bybanar kjem ut og er i rute igjen, seier driftssjef Marianne Røtnes Kramer i Bybanen AS til avisa like etter klokka 18.

