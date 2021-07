Stilt og roleg på flyplassane – bilkø på grensene

innenriks

På Oslo lufthamn Gardermoen blir det meldt om normalt med køar tysdag, noko som vanlegvis betyr ei ventetid på mellom ein halv og halvannan time, opplyser Avinor.

Dette er som varsla med tanke på dei rådande koronatiltaka.

På Flesland utanfor Bergen er det stille og roleg.

– Det går veldig greitt, det er ingen køar verken på innsjekk eller i tryggingskontrollen. Det er nokon fleire reisande enn førre veke, men framleis veldig få som reiser om vi samanliknar med 2019, seier pressekontakt Cathrine Fuglesang Framholt ved Bergen lufthamn til NTB.

Også i Trondheim og Stavanger blir det meldt om rolege forhold og lite kø.

Mykje trafikk på Svinesund

Ved grenseovergangane på Austlandet er det ein kraftig auke i trafikken, men tidleg tysdag ettermiddag blir det meld at trafikken flyt bra.

– Det er mykje trafikk på Svinesund og rundt 25 minutts ventetid. Ved Ørje er det òg ein god auke i trafikken, men det flyt ganske bra der, seier politioverbetjent Stian Rasmushagen i Aust politidistrikt til NTB.

Til samanlikning registrerte politiet ein auke på over 2.000 bilar frå måndag førre veke til måndag denne veka.

– Vi ser utan tvil ein kraftig auke i trafikken, både av nordmenn og av at det kjem fleire turistar, seier han. Rasmushagen oppmodar samtidig alle til å ha den nødvendige dokumentasjonen klar i god tid før dei nærmar seg grensa, og dermed bidra til at trafikken flyt betre.

Ifølgje trafikkdata frå Statens vegvesen passerte det 893 bilar over Svinesundsbroen mellom klokka 11 og 12 tysdag. Det er nesten det dobbelte av talet som passerte i same tidsrom laurdag og søndag, og like under talet frå måndag.

Lang ventetid frå Finland

Finnmark politidistrikt opplyser at dei som skal reise frå Finland til Noreg, må rekne med fleire timars ventetid på grenseovergangen, spesielt på dagtid mellom klokka 8 og klokka 20.

Vi oppmodar dei som har moglegheit, til å komme utanom dette tidsrommet, heiter det i ei pressemelding.

