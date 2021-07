Rapport: Smitten framleis størst blant innvandrarar trass i smitteverntiltak

innenriks

Folkehelseinstituttets (FHI) førebelse resultat frå forskingsarbeidet rundt effekten av smittereduserande tiltak for innvandrarar viser at gruppa framleis toppar smittestatistikken, sjølv om tiltaka har fungert.

– Tiltaka som er sette i gang for å redusere smitten i innvandrarbefolkninga, har fungert slik dei var meint, sjølv om dei ikkje har vore tilstrekkelege for å fjerne overrepresentasjonen, seier avdelingsdirektør Thor Indseth ved FHI, som er redaktør for rapporten.

Ifølgje rapporten gjeld dette særleg tiltak for å senke terskelen for testing og tiltak i samband med reise.

Gjennom pandemien har det vore ein stor overrepresentasjon i påvist smitte og innleggingar hos personar fødde utanfor Noreg.

Dette kjem av ein kombinasjon av fleire faktorar, som kva grupper som sosialiserer med kvarandre, forseinkingar i smittesporing, kommunikasjonsutfordringar, ulik reiseaktivitet og sosioøkonomiske forskjellar.

Hovudrapporten kjem til hausten, når forskingsprosjektet blir avslutta.

(©NPK)