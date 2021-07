Politiet og Forsvaret skal samarbeide om etterretning

innenriks

Politiets tryggingsteneste driv etterretning innanlands, medan Etterretningstenesta driv etterretning utanlands. Fleire og fleire av sakene treffer samfunnsoppdraga til dei begge, og no skal dei samarbeide også om såkalla framand etterretning, skriv avisa.

Det er særleg auken i cyber-angrep og at trusselbiletet har utvikla seg i takt med den rivande teknologiske utviklinga, som har aktualisert samarbeidet.

– Vi ser at truslane mot staten og samfunnet i mykje større grad glir over i kvarandre. Teknologien gjer at truslane kjem på andre måtar, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Dei hemmelege tenestene har sidan 2013 samarbeidd i det dei har kalla Felles kontraterrorsenter, som ligg i Nydalen i Oslo. No blir senteret utvida til også å inkludere etterretning og skiftar derfor namn til Felles etterretnings- og kontraterrorsenter (FEKTS).

Justisminister Monica Mæland (H) er glad for at samarbeidet tenestene imellom blir styrkt. Ho seier at det blir ei meir heilskapleg tilnærming til truslar og trusselaktørar, som vil styrkje det eksisterande kontraterrorsamarbeidet.

(©NPK)