Kunsthøgskolen i Oslo får kritikk etter tilsyn

Det er ein sakkunnigkomité som har gjennomført tilsynet. Innstillinga deira er send til Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), som har høve til å komme med ein offentleg uttale, opplyser Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (Nokut).

– Den sakkunnige komiteen meiner at summen av manglane er av ein slik art at KHiO må gjennomføre betydelege tiltak for at komiteen skal ha tiltru til at kvalitetsarbeidet sikrar og utviklar vidare utdanningskvaliteten ved høgskulen, seier Nokut-direktør Kristin Vinje.

Komiteen konkluderer med at KHiO har vesentlege manglar i det systematiske kvalitetsarbeidet.

Fleire krav er ikkje oppfylte

I innstillinga konkluderer komiteen med at det er fleire av krava til det systematiske kvalitetsarbeidet som ikkje er oppfylte. Det gjeld:

* Arbeidet med læringsmiljøet til studentane.

* Gjennomføring av periodiske evalueringar av studietilboda.

* Det systematiske arbeidet med å fremje ein kvalitetskultur blant tilsette og studentar.

* Bruk av kunnskap frå kvalitetsarbeidet til å utvikle kvaliteten i studietilboda og avdekkje eventuelt sviktande kvalitet.

Saka blir behandla i oktober

Styret i Nokut skal etter planen fatte vedtak i saka i oktober.

– Dersom Nokut-styret fattar vedtak i tråd med tilrådingane til sakkunnigkomiteen, vil KHiO få ein frist på eitt år til å dokumentere at manglane er retta opp, seier Vinje.

Deretter gjennomfører Nokut eit nytt tilsyn, og KHiO må då dokumentere at dei har retta opp i manglane. Dersom dei ikkje klarer dette innan fristen, mistar dei retten til å akkreditere nye studiar sjølve.

BI og Idrettshøgskolen godkjende

Nokut har òg gjennomført tilsyn ved Handelshøyskolen BI og Noregs idrettshøgskole. Ved desse skulane har dei konkludert med at kvalitetsarbeidet er tilfredsstillande.

– Nokut skal bidra til at samfunnet kan ha tillit til at utdanningskvaliteten i Noreg er god. Gjennom tilsyna sjekkar vi at universiteta og høgskulane har gode system og rutinar for å sikre og utvikle vidare kvaliteten i studia sine, seier Vinje.

