Kraftig auke i trafikken ved Svinesund

innenriks

Måndag vart det mogleg å reise til alle grøne område i utlandet utan å måtte gå i karantene når ein kjem heim. Det blir godt merka på trafikken over grensa, mellom anna ved Svinesund.

Tal P4 har henta inn frå Statens vegvesen, viser at det måndag passerte 11.439 køyretøy grensa ved Svinesund. Førre måndag var talet 7.807. Det er ein auke på 46,5 prosent.

Til saman 9.074 av passeringane måndag var inn til Noreg.

Stor trafikk inn i landet betyr òg kø på grenseovergangen. Måndag var det over to timars køtid på Svinesund, og pågangen var så stor at politiet måtte sleppe fleire over grensa utan at dei vart kontrollerte.

(©NPK)