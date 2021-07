Klart for endå ei tropenatt i nord

innenriks

Tysdagen blir nok den siste dagen med sydenvarme i nord denne perioden, og det kan bli over 30 grader fleire stader. Både Nordland, Troms og Finnmark har alle lege på topp med gode temperaturar den siste tida.

Natt til tysdag vart det registrert tropenetter både i Finnmark, i Trøndelag og Møre og Romsdal. Og mange stader kan det blir tropenatt også natt til onsdag. Det vart dessutan notert ein ny varmerekord på 34,3 grader ved Banak i Porsanger kommune. Her var det både rekord for vêrstasjonen og rekord for fylket Troms og Finnmark.

– Det har vore mange bra temperaturar både i går og i dag. Og i morgon ser det også relativt bra ut. Men vidare frå torsdag og inn mot helga så er det litt lågare temperaturar. Dei 30 gradene er nok over for denne omgangen, seier meteorolog Julie Solsvik Vågan i Meteorologisk institutt til NTB.

Pause frå varmen

Heile landet førebur seg på ein pause frå det fine sommarvêret.

– Men det legg heldigvis ein dempar på skogbrannfaren. Vi har skogbrannfarevarsel for både Trøndelag og nordover som vil bli dempa når regnbyene og regnet trekk nordover, seier ho.

Når det er så høge temperaturar og så lite nedbør, så tørkar det opp veldig fort.

For Sør-Noreg blir det onsdag ein del regnbyer og etter kvart sjanse for torevêr. Regnbyene kjem også til Trøndelag, etter kvart også til nord. Her kan det også komme tore.

– Når regnbyene først har komme i gang utover i veka, vil vi få regn og regnbyer frå sør til nord. Sjølvsagt blir det litt opphald innimellom, men generelt er det regn og regnbyer som står på menyen for heile landet dei neste dagane.

Koker

Meteorologisk institutt følgjer særleg med på byevêret framover.

– Byene er utfordrande å varsle. Det er vanskeleg å seie nøyaktig kvar dei vil treffe, fortel Vågan. Ho samanliknar byevêret med bobling i ei gryte.

– Ein kan seie at det vil boble på Vestlandet, men vi veit ikkje nøyaktig kvar og når det vil boble. eller kor mykje nedbør som kjem.

(©NPK)