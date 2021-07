Høgre og Frp taparane på Oslo-måling

innenriks

Dei to partia får 25,7 og 6,5 prosents oppslutning på junimålinga Sentio har gjort for Nettavisen. Målinga er teken opp etter at byrådet vart tvinga til å gå av då Framstegspartiet fremja mistillit mot dåverande miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).

Til saman 800 personar er intervjua i Oslo i perioden 25. til 30. juni, og har fått spørsmål om kva dei ville stemt viss det var stortingsval i morgon. Feilmarginane ligg mellom 1,0 og 3,5 prosent.

Og nettopp Miljøpartiet Dei Grøne er partiet som går mest fram på målinga. Partiet aukar oppslutninga si med 1,4 prosentpoeng til 8,4 prosent og er dermed like store som Raudt på målinga. Partiet som vart avgjerande for at mistillitsforslaget mot Berg fekk fleirtal, går på si side fram 0,3 prosentpoeng.

Arbeidarpartiet ligg stabilt på 25 prosent (+0,1 prosentpoeng), medan den tidlegare Oslo-representanten til partiet, Jan Bøhler, truleg bidreg til at Senterpartiet går markant fram blant veljarane i hovudstaden. Sp får 4,4 prosent på målinga, etter ein framgang på 1 prosentpoeng.

Byrådspartnar SV aukar med 1,3 prosentpoeng til ei oppslutning på 12,2 prosent.

Kristeleg Folkeparti og Venstre får høvesvis 1,8 (+0,6) og 5,6 (+0,2) prosents oppslutning.

Gruppa Andre får 2 prosent etter ein framgang på 1,1 prosentpoeng.

(©NPK)