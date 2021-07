Ein av tre urolege for ny smittebølgje

innenriks

Ei ny undersøking som Ipsos har gjort for Dagbladet, viser at fleire nordmenn er bekymra for ei ny smittebølgje til hausten.

I undersøkinga svarer ein av tre at dei er ganske bekymra, 4 prosent er svært bekymra, men det store fleirtalet er ikkje særleg bekymra. 6 prosent oppgir at dei ikkje er bekymra i det heile, og 56 prosent er lite bekymra.

Det kjem òg fram at kvinner i større grad er bekymra enn menn.

Den siste tida har deltavarianten av koronaviruset ført til at fleire land i Asia og dessutan Australia har måtte stengje ned igjen etter smitteoppblomstring.

Folkehelseinstituttet trur deltavarianten vil dominere smittebiletet utover sommaren.

Dei siste vekene har derimot smittetala vore stabile, og det har vore langt færre innleggingar og dødsfall enn tidlegare i pandemien.

