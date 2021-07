Bertheussen-saka kjem opp for lagmannsretten i desember

innenriks

Lagmannsretten vil berre behandle anken for straffa som Laila Anita Bertheussen fekk for angrep på demokratiet i Oslo tingrett i januar. Påtalemakta la ned påstand om to års fengsel, medan retten fastsette straffa til eitt år og åtte månaders fengsel.

Det var VG som først omtalte at ankesaka er dagsett.

Spørsmålet om ho er skuldig etter tiltalen, skal ikkje behandlast på nytt.

I Oslo tingrett vart Bertheussen dømd for åtte tilfelle av truslar mot sambuaren sin og dåverande justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), partifellen og regjeringskollegaen hans, samfunnstryggingsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde, og ektemannen hennar, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Bertheussen sjølv har nekta straffskuld og meiner at påtalemakta har tiltalt feil person for desse forholda.

