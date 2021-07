Aldri før har nordmenn kasta så mykje søppel

innenriks

I 2020 kasta nordmenn til saman 2.418.000 tonn søppel, ein auke på 6 prosent frå året før. Det betyr at nordmenn kasta rundt 449 kilo søppel kvar. Aldri før har vi kasta meir i søppelkassa, ifølgje Statistisk sentralbyrå.

Dei største endringane dreier seg om farleg avfall, som auka med 24 prosent eller 18.000 tonn totalt, tett følgd av plast, som auka med 12 prosent eller 6.000 tonn. Det var òg ein markant auke i treavfall, hageavfall og metall.

Men avfallsauken har ikkje ført til større grad av materialgjenvinning.

I fjor var delen av hushaldsavfallet som blir brukt til materialgjenvinning, inkludert biologisk behandling, den same som i 2019, trass i den markante auken. Det betyr at Noreg ikkje klarte EU-målet om 50 prosent materialgjenvinning for hushaldsavfall innan 2020.

Det kan likevel hende at koronapandemien er viktigaste årsaka til forbruks- og søppelauken, ifølgje SSB.

