16.000 deltek i studie på effekten av tredje vaksinedose

Fleire av desse pasientane har hatt dårleg effekt av to vaksinedosar. Derfor skal studien no sjå på om vernet blir betre med ein tredje vaksinedose, skriv VG.

Studien blir leidd av Oslo universitetssjukehus og er finansiert mellom anna av vaksinealliansen Cepi, som har bidrege med 26 millionar kroner. Prosjektet skal rekruttere minst 6.090 pasientar og 10.000 friske deltakarar som har fått to dosar av vaksinen, opplyser Cepi i ei pressemelding.

– Sjølv om det er fleire trygge og effektive vaksinar mot covid-19 er det avgjerande at forsking og utvikling held fram. Vi må få kunnskap om kor godt vaksinane verkar hos menneske med nedsett immunforsvar, og om dei treng tre dosar i staden for to for å få vernande immunitet, seier direktør Richard Hatchett i Cepi i ein e-post til NTB.

Vaksinane som skal brukast, er dei som er del av det norske koronavaksinasjonsprogrammet, Pfizer-Biontech og Moderna. Hovudmålet er å finne immunresponsen vaksinane gir i denne gruppa. Forskarane ønskjer òg å finne ut kva for nokre ulike immunnedsetjande medisinar som påverkar immunresponsen etter vaksinasjon, og korleis alder, kjønn og utvikling av forsvarsceller påverkar immunresponsen.

Effekten av koronavaksinasjon har ikkje vorte systematisk testa hos personar med nedsett immunforsvar, som er dei som har høgast risiko for å utvikle alvorleg sjukdom. Fleire titals millionar menneske verda over lever med nedsett immunforsvar, anten på grunn av underliggjande sjukdom eller medikamentell behandling brukt ved organtransplantasjon mot ulike sjukdommar, ifølgje Cepi.

