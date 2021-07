115.000 frukttre i Vestfold og Telemark har fått frostskadar

innenriks

– Dagens erstatningsordning manglar eit målretta verkemiddel for denne typen produksjonar som har eit så langt perspektiv. Risikoen er for høg, og dei offentlege verkemidla strekk ikkje til, seier Thorleif Müller i Norges Bondelag til Bondebladet.

I dag kan ein søkje erstatning dei to følgjande åra viss trea har vorte skadde. Men for frukttre vil ein få eit produksjonsavbrot på fire til seks år.

Frukttre har ei forventa levetid på 20 år. Skadane er størst på yngre tre som hadde mange år igjen, noko som gir enorme økonomiske følgjer, ifølgje Müller.

– Derfor må ei betre erstatningsordning på plass for å sikre at produsentane overlever økonomisk når naturen slår seg vrang. Vi har ikkje sett slike store skadar på 40 år. Det er klart at her må noko gjerast, fordi dette er eit ekstraordinært tilfelle.

