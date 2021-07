Åtte personar sikta for tjuveri av luksusmøblar i Oslo

innenriks

Av desse vart fire først arresterte og varetektsfengsla. Politiet beslagla då interiørartiklar for fleire hundre tusen kroner. I ettertid har endå fire personar til vorte sikta i éi eller fleire av sakene.

Politiet har etter lengre tids etterforsking gått til aksjon mot eit større miljø som har drive med omfattande tjuveri av stolar, lamper og anna dyrt interiør.

Miljøet av norske menn i 30-åra held hovudsakleg til i Oslo. Somme er ukjende for politiet, medan andre er kjende frå før.

Bar ut møblar medan tilsette såg det

– Dei har rett og slett gått rett inn i butikkar og kontorlokale i opningstida og bore stolar eller anna interiør ut av lokala. Nokre gonger rett framfor ansiktet på tilsette, seier politiadvokat Nora Eek-Nielsen i Oslo politidistrikt.

Møblane er hovudsakleg stolne frå kontorlokale og interiørbutikkar, men også frå serveringsstader, opplyser politiet i Oslo.

Enkelte av personane er òg mistenkte for tjuveri av mindre gjenstandar som solbriller og klede.

Har gått føre seg over lengre tid

Gjerningspersonane har stole gjenstandar til bruk i eigne heimar, men har òg selt ting vidare på auksjonar og nettstader.

– Vi ser at dette miljøet har operert over lengre tid. Covid-stengde butikkar og kontorlokale la ein dempar på aktiviteten. Det var derfor viktig for oss å aksjonere no når samfunnet er i ferd med å opne opp igjen, seier Eek-Nielsen.

Tjuveria har for det meste gått føre seg i Oslo, men politiet undersøkjer om dei har vore aktive andre stader i Noreg og i utlandet.

Fleire designmøblar

Politiet beslagla ei rekkje designmøblar, mellom dei to stoler av typen Ekstrem, designa av Terje Ekstrøm. Stolane har ein pris på om lag 18.000 kroner i butikk. Det vart òg funne ei rekkje Syveren-stolar frå Arne Jacobsen. Dei blir selde for rundt 6.000 kroner.

Designklassikaren Egget av Arne Jacobsen i svart skinn vart òg funnen. Stolen blir seld for over 100.000 kroner i butikk, medan Wing Chair av Wegner har ein salspris på 42.000 kroner.