Solberg: – Vaksinasjon bør vere prioritet nummer éin

På pressekonferansen måndag understreka ho at dei fleste kommunane prøver å vere fleksible slik at ein kan ha noko valfridom når det gjeld vaksinetidspunktet, men at det ikkje bør vere tvil i om kva som er viktigast.

– Den viktigaste bodskapen er at vaksinasjon no bør vere prioritet nummer éin. Det er viktig for deg, det er viktig for Noreg, og det er viktig for dei med nedsett immunforsvar, som kan bli sjuke sjølv etter vaksinasjon, då vaksinen ikkje gir 100 prosents immunitet, understreka statsministeren.

Helseminister Bent Høie (H) poengterte at det er viktig å møte opp til vaksinasjon, ettersom det er svært arbeidskrevjande for kommunane å booke om til ny time.

