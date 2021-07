Robert Mood: Noreg må ta ansvar for lokalt tilsette i Afghanistan

innenriks

– For meg er det ganske opplagd at dei som har jobba for Nato-styrkar i Afghanistan, risikerer å bli drepne når Taliban får kontroll. Det gjeld både tolkar og sivilt tilsette. I den samanhengen har vi teke på oss eit ansvar som vi ikkje kan springe frå, seier Mood til Forsvarets forum.

Ein afghanar som jobba mellom anna som reinhaldsarbeidar i den norske leiren i Mazar-e Sharif frå 2006 til 2014, ber i eit ope brev den norske regjeringa om å ta imot han og 13 andre afghanarar som er i same situasjon som han. Dei fryktar for livet når norske og andre lands styrkar trekkjer seg ut av Afghanistan og overlèt landet til Taliban.

Lokalt tilsett personell for Forsvaret og ambassaden i Kabul skal kunne bli overført til Noreg. Men denne instruksen gjeld berre dei som for tida jobbar for nordmennene i Afghanistan. Tidlegare – då Noreg forlét Mazar-e Sharif i 2014 – vart det berre gitt opphald til dei som hadde tolka for dei norske styrkane.

Reinhaldsarbeidaren har hamna mellom to stolar.

– Tolkane var i kampsituasjonar saman med norske soldatar. Det er ikkje rart at ein frå ein norsk ståstad ser på dei som meir utsett enn dei som utførte reinhald og anna arbeid inne i leir. Men frå Talibans ståstad har desse selt seg til fienden og vil vere akkurat like utsett. Alle dei lokalt tilsette blir av Taliban sett på som overløparar, seier Mood.

